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Visite ‘Les secrets d’une écurie de courses à Chantilly’, avenue Jacques Bara Chantilly, Chantilly

samedi 19 septembre 2026 · avenue Jacques Bara Chantilly · Chantilly

Visite ‘Les secrets d’une écurie de courses à Chantilly’, avenue Jacques Bara Chantilly, Chantilly

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
avenue Jacques Bara Chantilly
Adresse
avenue Jacques Bara chantilly
Ville
60500 Chantilly
Département
Oise
Tarif
RDV à l’angle de l’avenue de Montpensier et de l’avenue Jacques Bara.

Visite ‘Les secrets d’une écurie de courses à Chantilly’ Samedi 19 septembre, 10h00 avenue Jacques Bara Chantilly Oise

RDV à l’angle de l’avenue de Montpensier et de l’avenue Jacques Bara.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

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avenue Jacques Bara Chantilly avenue Jacques Bara chantilly Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France
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© ville de Chantilly

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