Visite ‘Les secrets d’une écurie de courses à Chantilly’, avenue Jacques Bara Chantilly, Chantilly

Informations pratiques

Visite ‘Les secrets d’une écurie de courses à Chantilly’ Samedi 19 septembre, 10h00 avenue Jacques Bara Chantilly Oise

RDV à l’angle de l’avenue de Montpensier et de l’avenue Jacques Bara.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Souvent cachées derrière de hauts murs de briques, les écuries sont un élément incontournable du patrimoine architectural cantilien. Poussez la porte de l’une d’elles et découvrez le quotidien d’un pur-sang à Chantilly.

avenue Jacques Bara Chantilly avenue Jacques Bara chantilly Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

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