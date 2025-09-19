Visite : Les Vans souterrains Musée des Vans Les Vans

Visite : Les Vans souterrains Vendredi 19 septembre, 15h30 Musée des Vans Ardèche

Tarif : 15€/personne incluant l’assurance et le matériel (casque et lumière). Venir avec des bottes et des vêtements résistants ne craignant pas les salissures. À partir de 10 ans.

Sur inscription (nombre de places limité)

Fascinante visite des souterrains de la commune, accompagnée par Yannis Rung, spéléologue expérimenté. On descend dans les profondeurs où les galeries souterraines révèlent l’histoire cachée des Vans. Autrefois ruisseaux à ciel ouvert, ces voies aujourd’hui couvertes ont été transformées au fil du temps, offrant ainsi une perspective rare sur le développement urbain des Vans et son passé artisanal.

Musée des Vans 4 Rue du Couvent, 07140 Les Vans, France

Journées européennes du patrimoine 2025

© Mairie des Vans