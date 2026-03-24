Visite L’Essentiel

14 rue du musée Louresse-Rochemenier Maine-et-Loire

Tarif : 7.1 – 7.1 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-07

Le guide vous dévoile la vie paysanne dans les fermes troglodytiques d’autrefois.

Un véritable voyage dans le temps vous est proposé pour découvrir comment vivait l’homme il y a moins de cent ans dans cet habitat si atypique. En 30 minutes, toutes les clés sont données pour explorer les lieux en toute autonomie.

PRECISIONS HORAIRES

Du 07/04 au 24/04/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 11h à 11h30 et de 15h30 à 16h. .

14 rue du musée Louresse-Rochemenier 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 18 15 visite@troglodyte.fr

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English :

The guide will show you what life was like in the troglodyte farms of yesteryear.

L’événement Visite L’Essentiel Louresse-Rochemenier a été mis à jour le 2026-03-20 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME