Visite L’Essentiel Louresse-Rochemenier
Visite L’Essentiel Louresse-Rochemenier mardi 7 avril 2026.
Visite L’Essentiel
14 rue du musée Louresse-Rochemenier Maine-et-Loire
Tarif : 7.1 – 7.1 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-07
Le guide vous dévoile la vie paysanne dans les fermes troglodytiques d’autrefois.
Un véritable voyage dans le temps vous est proposé pour découvrir comment vivait l’homme il y a moins de cent ans dans cet habitat si atypique. En 30 minutes, toutes les clés sont données pour explorer les lieux en toute autonomie.
PRECISIONS HORAIRES
Du 07/04 au 24/04/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 11h à 11h30 et de 15h30 à 16h. .
14 rue du musée Louresse-Rochemenier 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 18 15 visite@troglodyte.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The guide will show you what life was like in the troglodyte farms of yesteryear.
L’événement Visite L’Essentiel Louresse-Rochemenier a été mis à jour le 2026-03-20 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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