Visite « Levez les yeux ! » : quatre hôtels particuliers, un musée Musée des beaux-arts Agen

Visite « Levez les yeux ! » : quatre hôtels particuliers, un musée Vendredi 19 septembre, 09h00, 10h30, 14h00, 15h00 Musée des beaux-arts Lot-et-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T10:00:00

Fin : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Dans le cadre de l’opération « Levez les yeux ! »

Joyaux de la Renaissance agenaise, les quatre hôtels particuliers abritèrent l’hôtel de ville, la Maison du Roi et des prisons avant de devenir un musée. La visite emmènera les élèves et leurs enseignants à la découverte de l’architecture et de l’histoire des lieux.

Niveaux : CM1, CM2, collège, lycée. Avec Julien Darme, médiateur.

Musée des beaux-arts Place Docteur Pierre Esquirol, 47000 Agen, France Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553694723 https://www.musee-agen.fr

