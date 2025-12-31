Visite : l’exposition Zadkine et les arts décoratifs Musée Zadkine Paris

En 2025, le musée Zadkine célèbre les cent ans de l’Art déco en mettant en lumière les liens noués par le sculpteur Ossip Zadkine avec les arts décoratifs dans les années 1920-1930.

À travers plus de 90 œuvres – des sculptures mais également des objets et du mobilier – cette exposition évoque, pour la première fois, les relations qu’entretenait Zadkine avec certains grands décorateurs de la période Art déco, telle Eileen Gray ou tel Marc Du Plantier, ainsi que la parenté d’inspiration qui unit leurs création.

Visite guidée par la commissaire de l’exposition.

À l’occasion des Journées d’étude : Paris au temps de l’art déco, suivez la visite guidée de l’exposition Zadkine Art déco !

Le vendredi 23 janvier 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit sous condition

Inscriptions à partir du 9 janvier

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-23T17:00:00+01:00

fin : 2026-01-23T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-23T16:00:00+02:00_2026-01-23T17:00:00+02:00

Musée Zadkine 100 bis rue d’Assas 75006 Paris



Afficher la carte du lieu Musée Zadkine et trouvez le meilleur itinéraire

