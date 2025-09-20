Visite « L’histoire de la collégiale et de l’ancien Hôtel de Ville » Place de la Collégiale Saint-Sernin-sur-Rance

Visite « L’histoire de la collégiale et de l’ancien Hôtel de Ville » Samedi 20 septembre, 10h00 Place de la Collégiale Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Visite de la collégiale et de l’Hôtel Chiffre

Venez découvrir deux lieux emblématiques de la ville :

La collégiale, témoin de l’histoire religieuse et architecturale locale.

L’Hôtel Chiffre, somptueux hôtel particulier transformé en Hôtel de Ville au XXᵉ siècle.

Tout au long de la journée, une bande sonore spécialement conçue accompagnera votre visite, offrant une immersion sensible et originale dans l’histoire de ces monuments.

Place de la Collégiale place de la Collégiale 12380 Saint-Sernin-sur-Rance 12380 Aveyron Occitanie

Découvrez le passé prospère de ce village millénaire perché. Collégiale Mairie

