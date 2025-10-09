Visite l’hôtel de la Marine Hôtel de la Marine Rochefort
Hôtel de la Marine 2 rue Toufaire Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
avec la carte Privilège
Début : 2025-10-09 10:30:00
fin : 2025-10-09 12:00:00
2025-10-09
Visite de l’Hôtel de la Marine, construit en 1671 pour accueillir Louis XIV.
Hôtel de la Marine 2 rue Toufaire Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
English : Visit marine hotel
Visit the Hôtel de la Marine, built in 1671 to welcome Louis XIV.
German : Stadtführung l’hôtel de la marine
Besuchen Sie das Hôtel de la Marine, das 1671 erbaut wurde, um Ludwig XIV. zu beherbergen.
Italiano :
Visitate l’Hôtel de la Marine, costruito nel 1671 per accogliere Luigi XIV.
Espanol :
Visite el Hôtel de la Marine, construido en 1671 para acoger a Luis XIV.
