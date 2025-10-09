Visite l’hôtel de la Marine Hôtel de la Marine Rochefort

Visite l’hôtel de la Marine Hôtel de la Marine Rochefort jeudi 9 octobre 2025.

Visite l’hôtel de la Marine

Hôtel de la Marine 2 rue Toufaire Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

avec la carte Privilège

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 10:30:00

fin : 2025-10-09 12:00:00

Date(s) :

2025-10-09

Visite de l’Hôtel de la Marine, construit en 1671 pour accueillir Louis XIV.

.

Hôtel de la Marine 2 rue Toufaire Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

English : Visit marine hotel

Visit the Hôtel de la Marine, built in 1671 to welcome Louis XIV.

German : Stadtführung l’hôtel de la marine

Besuchen Sie das Hôtel de la Marine, das 1671 erbaut wurde, um Ludwig XIV. zu beherbergen.

Italiano :

Visitate l’Hôtel de la Marine, costruito nel 1671 per accogliere Luigi XIV.

Espanol :

Visite el Hôtel de la Marine, construido en 1671 para acoger a Luis XIV.

L’événement Visite l’hôtel de la Marine Rochefort a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan