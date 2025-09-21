visite « L’hôtel de ville, un bâtiment citoyen au coeur de la cité » 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’hôtel de ville, lieu incontournable de Saint-Quentin, recèle plus de 500 ans de mystères. Le temps d’une visite, découvrez ses illustres salles, dont le bureau de Madame le Maire, et voyagez au cœur de ce monument citoyen de notre cité à travers les siècles.

02100, Saint-Quentin place de l'Hôtel de Ville,02100 Saint-Quentin

ville de St-Quentin