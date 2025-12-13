Visite libertine au musée Saint-Lô

Visite libertine au musée

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 19:00:00

fin : 2026-02-12 20:30:00

Date(s) :

2026-02-12

Pimentez votre Saint Valentin en découvrant les œuvres érotiques du musée, en écoutant des lectures licencieuses et en dégustant un apéritif aphrodisiaque au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô !

Réservations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr 10€/adulte .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

