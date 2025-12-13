Visite libertine au musée Saint-Lô
Visite libertine au musée Saint-Lô jeudi 12 février 2026.
Visite libertine au musée
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 19:00:00
fin : 2026-02-12 20:30:00
Date(s) :
2026-02-12
Pimentez votre Saint Valentin en découvrant les œuvres érotiques du musée, en écoutant des lectures licencieuses et en dégustant un apéritif aphrodisiaque au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô !
Réservations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr 10€/adulte .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite libertine au musée
L’événement Visite libertine au musée Saint-Lô a été mis à jour le 2025-12-13 par OT Saint-Lô