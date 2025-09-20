Visite libre « 1945-2025 : le CREPS, 80 ans d’histoire du sport » CREPS de Bordeaux Talence

Nombre de places limitées à 20. Inscription obligatoire. Visite gratuite. Prévoyez des chaussures adaptées pour une visite sur 15 hectares.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Nous vous invitons à venir explorer le patrimoine exceptionnel du CREPS, et à célébrer ensemble 80 ans d’engagement au service du sport, de la formation et de la jeunesse.

Au coeur du domaine de 15 hectares, découvrez le coeur du sport de haut niveau et sa chapelle classée.

CREPS de Bordeaux 653 cours de la Libération, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine Implanté sur la commune de Talence, au sein d'un domaine de 15 hectares, le CREPS de Bordeaux est un établissement public dédié à l'expertise et à la performance sportive. Sa vocation est d'être au service des politiques publiques nationales et territoriales en matière de sport, de formation, de jeunesse, d'éducation populaire, d'animation, de santé et d'emploi. Ses atouts en font un haut lieu sportif en Nouvelle-Aquitaine et en France.

Le CREPS de Bordeaux accueille 420 sportifs au sein de 23 pôles et forme plus de 890 stagiaires au sein de 60 sessions de formations par an. Parking et transports en commun.

