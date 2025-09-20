Visite libre : 800 ans d’architecture et de mystère Église Saint-Germain

Visite libre : 800 ans d’architecture et de mystère Église Saint-Germain samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Saint-Germain d’Annouville ne cesse de livrer ses secrets depuis que, voici 3 ans, la mairie a décidé de réouvrir le sanctuaire aux visites.

Le thème 2025 du patrimoine architectural vient renforcer l’intérêt du lieu puisque 800 ans de choix architecturaux éclairent sur l’histoire du village : de l’agrandissement de la nef pendant les guerres de religions à la symbolique du clocher-porche ; de la flèche du clocher en pierre locale à sa multiplication sur une ligne droite de la côte vers l’intérieur des terres à l’époque de la guerre de Succession d’Espagne ; de son presbytère massif édifié juste avant la révolution de 1789 à l’influence de son curé jusqu’à la fusion de 1823.

Autant de pistes qui passionneront les visiteurs de passage comme les habitants du canton.

Église Saint-Germain 1 rue de la mairie, 76110 Annouville-Vilmesnil 76110 Seine-Maritime Normandie 06 75 00 78 76 https://www.mairie-annouville-vilmesnil.fr/ https://www.facebook.com/share/17Km1J7rbb/ église paroissiale XIIIe-XVIIIe siècles dotée d’une double piscine liturgique du XIIIe s., de deux fonds baptismaux du XVIIe s. et d’un clocher dont la flèche octogonale en pierre locale présente la particularité d’être alignée à des clochers semblables de la même époque de Vattetot-sur-mer à Ecreteville-les-baons. Le chœur présente un ensemble de boiseries néo-XVIIIe s qui servent d’écrin à un magnifique retable abritant une sortie du tombeau peinte au début du XIXe s. Le chœur est aussi pavé d’une pierre tombale qui n’a pas encore livré tous ses secrets que les archives départementales nous guident patiemment à révéler. Parking communal à proximité et rampe d’accès au sanctuaire pour les personnes à mobilité réduite.

