visite libre 9 h à 18h du pigeonnier et de l’Eglise de Verneil Le Chétif pijeonnier et église de verneil le Chetif Verneil-le-Chétif samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:+ – 2025-09-20T19:+

Fin : 2025-09-21T09:+ – 2025-09-21T19:+

Ouverture pour visiter librement le pijeonnier,remarquable batiment rustique du 17 ème siecle, restaurer en 20022,

et ouverture de l’église de Verneil le Chétif.

pijeonnier et église de verneil le Chetif 4 rue Marcel Royer 72360 Verneil-le-Chétif 72360 Sarthe Pays de la Loire

gervais laurence