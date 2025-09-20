Visite libre à la Chartreuse d’Aillon La Chartreuse d’Aillon

Tarifs : Adultes 3€, Enfants à partir de 7 ans 2€, et gratuit pour les moins de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Depuis plus de 800 ans, au cœur du massif des Bauges, la Chartreuse d’Aillon fut d’abord un monastère puis une ferme avant d’être sauvée par une association de passionnés puis mise en valeur par le Parc naturel régional des Bauges. Aujourd’hui, la valorisation du site continue avec une nouvelle équipe !

Des visites libres seront proposées tout le long du weekend. Parcourez la Chartreuse d’Aillon à votre guise et même, si vous le souhaitez, à l’aide d’un jeu de piste !

Découvrez ou redécouvez ce lieu emblématique des Bauges !

La Chartreuse d’Aillon Lieu-dit Le Couvent, 73340 Aillon-le-Jeune Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 54 97 77 https://www.lachartreusedaillon.com/ https://www.facebook.com/pnr.bauges Trace de la présence des moines dans la combe de Lourdens, le site de la Chartreuse d’Aillon, aujourd’hui restauré, abrite la Maison du Patrimoine du parc naturel régional du massif des Bauges. Dans ce lieu incontournable pour mieux comprendre l’identité du territoire, parcourez les richesses historiques et culturelles du Massif des Bauges. La déambulation de salles en galeries vous fera découvrir l’histoire des activités humaines sur le Massif au fil du temps et la vie du monastère du XIIe siècle à la Révolution. La visite est agrémentée par les commentaires d’un audioguide (français-anglais). Un film complète la rencontre des patrimoines baujus et de ses acteurs.

