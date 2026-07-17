Visite libre : à la découverte de l’église d’Urval datant du XXIe siècle, Église Notre-Dame-de-la-Nativité, Urval

Informations pratiques

Visite libre : à la découverte de l’église d’Urval datant du XXIe siècle 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-de-la-Nativité Dordogne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’église romane Notre-Dame-de-la-Nativité, récemment restaurée.

La visite sera accompagnée d’une exposition de vêtements liturgiques.

Église Notre-Dame-de-la-Nativité Rue du Four Banal, 24480 Urval, France Urval 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33553220609 https://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/offres/eglise-durval-urval-fr-2938844 L’église se compose de deux travées rectangulaires, l’une plus vaste formant la nef, l’autre plus étroite et ornée d’arcatures formant le sanctuaire. Ces arcatures retombent sur des colonnes en marbre noir. Les chapiteaux supportant la retombée de l’arc triomphal sont ornés de feuillages et d’entrelacs dans le style du XIIe siècle. Au-dessus de la nef s’élève un logis en forme de tour carrée percée de meurtrières. Le chevet porte une surélévation également destinée à faire de l’église une forteresse.

Découvrez l’église romane Notre-Dame de la Nativité récemment restaurée.

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