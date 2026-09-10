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Visite Libre, à la découverte de l’histoire et du patrimoine de Thônes, Musée Patrimonial du Pays de Thônes et bibliothèque multimédia, Thônes

samedi 19 septembre 2026 · Musée Patrimonial du Pays de Thônes et bibliothèque multimédia · Thônes

Visite Libre, à la découverte de l’histoire et du patrimoine de Thônes, Musée Patrimonial du Pays de Thônes et bibliothèque multimédia, Thônes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée Patrimonial du Pays de Thônes et bibliothèque multimédia
Adresse
Rue blanche, 74230 Thônes, France
Ville
74230 Thônes
Département
Haute-Savoie

Visite Libre, à la découverte de l’histoire et du patrimoine de Thônes Samedi 19 septembre, 09h30, 14h30 Musée Patrimonial du Pays de Thônes et bibliothèque multimédia Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

C’est l’occasion de déambuler librement et gratuitement dans les étages du Musée Patrimonial du Pays de Thônes

Musée Patrimonial du Pays de Thônes et bibliothèque multimédia Rue blanche, 74230 Thônes, France Thônes 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450029692 https://www.espace-museal-thones.fr Le Musée Patrimonial du Pays de Thônes créé en 1937 par François Cochat et rénové en 2016, présente la longue et passionnante histoire des habitants des vallées de Thônes. Il se compose de 3 niveaux à découvrir en famille, entre amis, seul, en groupe…. C’est l’occasion de faire un fabuleux voyage dans le temps et de découvrir une riche collection d’objets qui sont la mémoire des hommes et des femmes d’ici. Centre ville, parkings à proximité
C’est l’occasion de déambuler librement et gratuitement dans les étages du Musée Patrimonial du Pays de Thônes

©Musée de Thônes

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