Visite libre : à la découverte du Moulin Neuf de Roquelaure, Le Moulin neuf, Roquelaure

Informations pratiques

Visite libre : à la découverte du Moulin Neuf de Roquelaure Dimanche 20 septembre, 10h00 Le Moulin neuf Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Moulin Neuf fut cédé par Jeanne d’Albret, avec l’ensemble du fief de Roquelaure, à Antoine de Roquelaure, en récompense des services rendus au futur roi Henri IV.

Si sa configuration d’origine demeure mal connue, le site conserve encore de beaux vestiges dans un environnement agréable. La visite vous permettra notamment de découvrir la salle des meules.

Vous pourrez prolonger cette journée champêtre par une pause conviviale à la guinguette.

Le Moulin neuf Le moulin neuf, 3547 chemin du moulin neuf, 32810 Roquelaure Roquelaure 32810 Gers Occitanie 09 51 34 15 14 https://www.facebook.com/profile.php?id=61579136590522 Le moulin neuf, à cheval sur le Gers n’est pas un moulin comme les autres, c’est un lieu historique : Jeanne d’Albret le céda à Antoine de Roquelaure pour les services qu’il avait rendus à Henri IV.

C’est dans un cadre verdoyant et aquatique très agréable, peuplé d’animaux de toutes sortes, magnifiquement aménagé par Mathieu, le propriétaire des lieux, que les visiteurs peuvent découvrir ce moulin restauré tout en préservant l’identité et le caractère du site.

Le Moulin Neuf fut cédé par Jeanne d’Albret, avec l’ensemble du fief de Roquelaure, à Antoine de Roquelaure, en récompense des services rendus au futur roi Henri IV.

©Grand Auch Cœur de Gascogne