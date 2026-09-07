Visite libre : à la découverte du temple protestant de Saint-Martin-de-Ré, Place de la république, Saint-Martin-de-Ré

Informations pratiques

Visite libre : à la découverte du temple protestant de Saint-Martin-de-Ré Dimanche 20 septembre, 14h00 Place de la république Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’ACEPIR vous invite à découvrir le temple à travers une visite, accompagnée d’un diaporama consacré à la vie et à l’histoire de l’église.

Place de la république Place de la république, 17410 Saint-Martin-de-Ré Saint-Martin-de-Ré 17410 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

L’ACEPIR vous propose une visite du temple et un diaporama de la vie de l’église !

© temple protestant