Visite libre : à la découverte du temple protestant de Saint-Martin-de-Ré, Place de la république, Saint-Martin-de-Ré
dimanche 20 septembre 2026 · Place de la république · Saint-Martin-de-Ré
Informations pratiques
Visite libre : à la découverte du temple protestant de Saint-Martin-de-Ré Dimanche 20 septembre, 14h00 Place de la république Charente-Maritime
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’ACEPIR vous invite à découvrir le temple à travers une visite, accompagnée d’un diaporama consacré à la vie et à l’histoire de l’église.
Place de la république Place de la république, 17410 Saint-Martin-de-Ré Saint-Martin-de-Ré 17410 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
L’ACEPIR vous propose une visite du temple et un diaporama de la vie de l’église !
© temple protestant
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