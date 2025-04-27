Visite libre à l’abbaye de Jovilliers Entre Juvigny-en-Perthois et Ménil-sur-Saulx Stainville
Visite libre à l’abbaye de Jovilliers Entre Juvigny-en-Perthois et Ménil-sur-Saulx Stainville dimanche 20 septembre 2026.
Visite libre à l’abbaye de Jovilliers
Entre Juvigny-en-Perthois et Ménil-sur-Saulx Abbaye de Jovilliers Stainville Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine visite libre et gratuite de l’abbaye.
L’équipe de bénévoles sera présente pour répondre à vos questions et échanger sur l’histoire et les activités actuelles de l’abbaye.Tout public
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Entre Juvigny-en-Perthois et Ménil-sur-Saulx Abbaye de Jovilliers Stainville 55500 Meuse Grand Est +33 6 01 63 41 40 abbayejovilliers@gmail.com
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English :
On the occasion of the European Heritage Days: free tour of the abbey.
The team of volunteers will be on hand to answer your questions and discuss the abbey’s history and current activities.
L’événement Visite libre à l’abbaye de Jovilliers Stainville a été mis à jour le 2026-03-16 par OT SUD MEUSE