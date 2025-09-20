Visite libre à l’église Saint-Laon Église Saint-Laon Saint-Jacques-de-Thouars

Visite libre à l’église Saint-Laon Église Saint-Laon Saint-Jacques-de-Thouars samedi 20 septembre 2025.

Visite libre à l’église Saint-Laon 20 et 21 septembre Église Saint-Laon Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’église abbatiale Saint-Laon : un voyage à travers les siècles

Plongez dans l’histoire fascinante de l’église abbatiale Saint-Laon, datant du XIIe siècle. Laissez-vous guider à travers ses murs empreints de spiritualité et d’histoire, de l’époque romane jusqu’à nos jours.

Pour enrichir votre exploration, des documents de visite sont mis à votre disposition gratuitement.

Église Saint-Laon Saint-Jacques-de-Thouars, 79100 Saint-Jacques-de-Thouars, France Saint-Jacques-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Église construite au XIIe siècle sur l’emplacement d’une chapelle du 10e ou XIe siècle dans laquelle avaient été déposées les reliques de saint Laon. Le clocher et le pignon sud sont les seules parties de l’édifice qui ont subsisté dans leur intégrité. Le reste de l’église a été sensiblement remanié au XVe siècle. Le choeur, probablement demi-circulaire, a été remplacé par une travée avec chevet droit. Une autre travée semble avoir été ajoutée avec une nouvelle façade à l’ouest, en même temps qu’une chapelle latérale au nord. Sauf au sanctuaire qui a conservé son berceau, les voûtes primitives ont été remplacées par des voûtes d’arêtes. Au cours du XIXe siècle ont été bâties deux travées latérales au sud. Le chevet carré se terminait par une grande verrière avant d’être masqué par un retable du XVIIe siècle. Chapiteaux et culots sculptés.

L’église abbatiale Saint-Laon : un voyage à travers les siècles

© Église Saint-Laon