Visite libre A l’imparfait de l’objectif Arès
Visite libre A l’imparfait de l’objectif Arès mercredi 4 février 2026.
Visite libre A l’imparfait de l’objectif
Salle des expositions Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-04
Date(s) :
2026-02-04
Les photographies révèlent la beauté et la poésie du réalisme des relations et des contextes
qui façonnent nos sociétés. Cette collection met en lumière et universels sur l’humanité et
notamment celui de Roberto Battistini, Dolorès Marat et ceux de Laurent Ricquiers.
Tout public Gratuit.
Renseignements au 06 18 27 24 98 ou à micro-folie@ville-ares.fr
Lieu 13/15 avenue de Bordeaux. .
Salle des expositions Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@ville-ares.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite libre A l’imparfait de l’objectif
L’événement Visite libre A l’imparfait de l’objectif Arès a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme d’Arès