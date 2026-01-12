Visite libre A l’imparfait de l’objectif Arès

Visite libre A l’imparfait de l’objectif

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

2026-02-04

Les photographies révèlent la beauté et la poésie du réalisme des relations et des contextes

qui façonnent nos sociétés. Cette collection met en lumière et universels sur l’humanité et

notamment celui de Roberto Battistini, Dolorès Marat et ceux de Laurent Ricquiers.

Tout public Gratuit.

Renseignements au 06 18 27 24 98 ou à micro-folie@ville-ares.fr

Lieu 13/15 avenue de Bordeaux. .

