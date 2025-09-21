Visite libre & animations au Musée Au Siècle Passé Journées Européennes du Patrimoine Musée de L’Armat Teillé

Musée de L’Armat 57 Chemin de la Halte Teillé Loire-Atlantique

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Le week-end du 20 et 21 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) ! Cette année 2025 le thème mit à l’honneur est le patrimoine architectural.

Venez découvrir librement la vie du monde rural de 1900 à 1950 au Musée Au Siècle Passé.

– Fabrication et vente de l’Alize dans le four du musée.

– Fabrication de sabots sur les machines à sabot

– Fabrication de cordes

– Bar et crêpes, galettes

Une visite commentée du bourg sera également proposée .

English :

On the weekend of September 20 and 21, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)! This year, 2025, the theme is architectural heritage.

German :

Am Wochenende des 20. und 21. Septembers können Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes (JEP) das Kulturerbe des Pays d’Ancenis (wieder)entdecken! Das Thema des diesjährigen Tages ist das architektonische Erbe.

Italiano :

Il fine settimana del 20 e 21 settembre, venite a (ri)scoprire il patrimonio della regione di Ancenis durante le Giornate europee del patrimonio (JEP)! Quest’anno, 2025, il tema è il patrimonio architettonico.

Espanol :

El fin de semana del 20 y 21 de septiembre, venga a (re)descubrir el patrimonio de la región de Ancenis durante las Jornadas Europeas del Patrimonio (JEP) Este año, 2025, el tema es el patrimonio arquitectónico.

