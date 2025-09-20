Visite libre Archives municipales de Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde

Visite libre Archives municipales de Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde samedi 20 septembre 2025.

Visite libre 20 et 21 septembre Archives municipales de Brive-la-Gaillarde Corrèze

Un livret-jeu est disponible à l’accueil des archives. Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Exposition en plein air : « 1900–1950, une ville en couleurs »

Jardin des Archives

Plongez dans le passé grâce à cette exposition de cartes postales colorisées présentée dans le jardin des Archives.

Intitulée « 1900–1950, une ville en couleurs », elle offre un regard sensible et vivant sur la transformation de la ville au fil de la première moitié du XXᵉ siècle.

Bâtiments, rues, scènes de vie : ces images d’archives mises en couleur redonnent vie au Brive d’autrefois, entre mémoire collective et charme rétro.

Archives municipales de Brive-la-Gaillarde 15 rue du docteur Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 18 18 50 http://archives.brive.fr Le bâtiment du XVIIe siècle, ancien couvent des Clarisses, également appelé Maison Cavagnac, a abrité le musée Ernest Rupin jusqu’à la fin des années 1970. Les archives y sont installées depuis 2006.

Exposition en plein air : « 1900–1950, une ville en couleurs »