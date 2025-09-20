Visite libre Archives municipales et communautaires Bourges

Visite libre 20 et 21 septembre Archives municipales et communautaires Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

L’histoire de l’architecture au prisme des documents d’archives.

Présentation en salle de lecture des Archives municipales et communautaires de différents documents permettant d’aborder l’histoire de l’architecture à Bourges (permis de construire, plans, photographies etc.). Une archiviste sera présente pour répondre à vos questions et commenter les documents si vous le souhaitez.

Archives municipales et communautaires Rue Jules-Bertaut, 18000 Bourges Bourges 18000 Bourges Nord Cher Centre-Val de Loire 02 46 08 11 33 https://archives.agglo-bourgesplus.fr/ Les Archives municipales et communautaires de Bourges sont un service public culturel et patrimonial qui a pour mission de collecter, conserver et classer, afin de les communiquer au public, les sources permettant de reconstituer l’histoire de la ville, de l’agglomération et de leurs habitants.

Ces témoignages permettent de retracer l’histoire de la cité depuis le XIIe siècle, celui du CCAS depuis le début du XXe siècle et de l’Agglomération depuis sa création en 2002. Bâtiment aux normes PMR ; Agglobus ligne n°1 arrêt Romain Rolland ou n°7 arrêt Mallarmé. Parkings auto et vélo à proximité immédiate.

