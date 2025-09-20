Visite libre Atelier Vendômois Vendôme

Visite libre Atelier Vendômois Vendôme samedi 20 septembre 2025.

Visite libre 20 et 21 septembre Atelier Vendômois Loir-et-Cher

Nombre de place limité à 20 personnes en même temps sur le lieu.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre d’un atelier vendômois où sont conçus et fabriqués du mobilier et des éléments de décoration exposés dans des galeries d’art (1-54 Londres 2023, Africapitales Paris 2025) et des salons du design (ICFF New York 2023, Design Parade Toulon 2023).

Animations tout au long de la journée sur la lutte contre la pollution plastique en France et au Sénégal.

Interventions d’artistes (sous réserve – horaires à communiquer).

Atelier Vendômois 2 allée Ernest Nouel 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme Quartiers Sud Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0660420375 http://www.waste-hope.com Site industriel Parking à proximité

Art, mobilier design & lutte contre la pollution plastique

© EleaJeanne Schmitter