Visite libre au Carré Patrimoine Carré Patrimoine – CIAP Pontoise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Venez découvrir de façon ludique l’histoire de Pontoise. Pour toute la famille !
Carré Patrimoine – CIAP 4 rue Lemercier 95300 Pontoise Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France
Visite libre
©Ville de Pontoise