Visite libre au Château du Hac Château de Hac Le Quiou

Visite libre au Château du Hac 20 et 21 septembre Château de Hac Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Entrée libre dans la cour d’honneur et les jardins galants. Accès à notre assistante virtuelle Guyonne pour vous parler du Château de Hac et de son histoire.

Château de Hac 22630 Le Quiou Le Quiou 22630 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 88 17 90 http://www.chateaudehac.fr https://www.facebook.com/chateaudehac;https://www.instagram.com/chateaudehac/ Château de Hac, classé Monument Historique depuis 1993, est un manoir breton du XVème siècle. Aire de stationnement à proximité

