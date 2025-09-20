Visite libre au Château-Musée de Tournon-sur-Rhône Château-Musée de Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône

Visite libre au Château-Musée de Tournon-sur-Rhône Château-Musée de Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône samedi 20 septembre 2025.

Visite libre au Château-Musée de Tournon-sur-Rhône 20 et 21 septembre Château-Musée de Tournon-sur-Rhône Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Du 20/09/2025 au 21/09/2025, le Château-Musée sera ouvert pour accueillir les journées européennes du patrimoine. L’entrée est gratuite, accessible à tous. Venez (re)découvrir le Château-Musée, son exposition permanente, l’exposition temporaire « Impressions » et profitez d’un cadre exceptionnel avec les terasses du Château.

Château-Musée de Tournon-sur-Rhône 14 Place Auguste Faure, 07300 Tournon-sur-Rhône, France Tournon-sur-Rhône 07300 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475081030 http://www.chateaumusee-tournon.com Trois domaines sont particulièrement développés :

– l’histoire locale et les arts décoratifs (mobiliers, céramiques…) ;

– les beaux-arts (sculptures, peintures anciennes et modernes, gravures…) avec notamment un précieux triptyque du XVIe siècle ;

– le patrimoine rhodanien (croix de marinier, maquettes de bateaux, inventions techniques…) Autoroute A7 – sortie 13

Du 20/09/2025 au 21/09/2025, le Château-Musée sera ouvert pour accueillir les journées européennes du patrimoine. L’entrée est gratuite, accessible à tous. Venez (re)découvrir le Château-Musée, son…

©Château-Musée de Tournon-sur-Rhône