Visite Libre au Fort de Saint-Père / Ateliers du Fort Fort de Saint-Père Saint-Père-Marc-en-Poulet

Visite Libre au Fort de Saint-Père / Ateliers du Fort Samedi 20 septembre, 13h00 Fort de Saint-Père Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20T13:+ – 2025-09-20T17:30:00+

Fin : 2025-09-20T13:+ – 2025-09-20T17:30:00+

Venez découvrir les compétences des Ateliers du Fort, chantier d’insertion veillant à la préservation du patrimoine architectural du Fort construit au XVIIie siècle.

Pour les amateurs de balades, la transhumance des ânes du Fort débute à 13h au départ du parking du centre technique de Saint-Père-Marc-en-Poulet pour une petite heure. Nous arriverons au Fort, lieu de vie des animaux que vous pourrez découvrir librement ou grâce à des visites guidées !

Fort de Saint-Père Fort Saint-Père, 35430, Saint-Père-Marc-en-Poulet Saint-Père-Marc-en-Poulet 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne 06 78 61 14 37 Une architecture digne de Vauban : Le Fort est construit à la Vauban en forme de quadrilatère irrégulier avec des bastions saillants aux angles. 19 ha de superficie entre l'intérieur et l'extérieur du Fort et 1.7 km de tour extérieur et douves.

La poudrière est sans doute la plus grande d’Europe avec 342 m2 au sol à l’intérieur, et 621 m2 à l’extérieur.

L’arsenal de proportions plus modestes était prévu pour entreposer des matériaux moins dangereux.

Journées européennes du patrimoine 2025