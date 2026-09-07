Visite libre au Manoir de la Coudraie, Manoir de la Coudraie, Tréméoc

Informations pratiques

Visite libre au Manoir de la Coudraie Dimanche 20 septembre, 10h00 Manoir de la Coudraie Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite des extérieurs du manoir : cour privée, dépendances, jardin, parc.

Manoir de la Coudraie 29120,Tréméoc Tréméoc 29120 Finistère Bretagne https://www.tremeoc.bzh/decouvrir-tremeoc/culture-et-patrimoine/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090478 Manoir de la Coudraie (privé) et ses piliers

En 1426, le château appartient à la Seigneurie de la Coudray. Durant la révolution, le domaine des Mascarenne de Rivière appartenant au Baron de Baude de Saint-Père est confisqué. Il est reconstruit en 1820 par Jean-Baptiste Huard, très riche négociant et maire de Pont-L’Abbé de 1833 à 1837. Les huit piliers monumentaux ont été construits au XVIIème siècle et représentent des visages grimaçants, des lions héraldiques et sont réhaussés de vases funéraires. Piliers le long de la D240, direction Plogastel-St-Germain.

Visite libre des extérieurs

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