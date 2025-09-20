Visite libre au Musée de Lodève Musée de Lodève Lodève

Visite libre au Musée de Lodève 20 et 21 septembre Musée de Lodève Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Musée de Lodève – Trois collections pour petits et grands

Le Musée de Lodève séduit petits et grands grâce à ses trois collections phares :

L’histoire de la vie sur Terre

La vie des Hommes préhistoriques au Néolithique

Les sculptures expressives de Paul Dardé

Dimanche après-midi : un médiateur sera présent dans les salles d’archéologie (parcours « Empreinte de l’Homme ») pour répondre à vos questions et enrichir votre visite.

Musée de Lodève Rue de la Republique, 34700 Lodève, France Lodève 34700 Hérault Occitanie +33467888610 https://www.museedelodeve.fr C’est dans l’hôtel ayant précédé celui-ci que serait né, le 22 juin 1653, André Héroule de Fleury, futur évêque de Fréjus, cardinal, percepteur et ministre de Louis XV. La maison voisine fut acquise en 1677 par Jean de Fleury, son père. C’est à partir de cette acquisition que fut constitué le vaste immeuble dont la construction doit être rapportée à cette date, en accord avec le style du portail, du grand escalier et des façades. Les aménagements intérieurs datent du milieu ou de la fin du XVIIIe siècle. Cet hôtel comporte une cour centrale carrée, reliée à la rue par un passage voûté, bordé par la conciergerie. Le grand escalier est situé à droite de cette cour, l’escalier de service à gauche. Au fond, un vestibule voûté dessert les salles du rez-de-chaussée et donne accès au jardin. Le premier étage conserve un dessus de cheminée orné d’un trophée de musique en gypserie, datant du XVIIIe siècle.

© Emidio Castri