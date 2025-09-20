visite libre au musée des Papillons Musée des papillons Saint-Quentin

visite libre au musée des Papillons Musée des papillons Saint-Quentin samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

venez découvrir l’univers des insectes dans une scénographie moderne et ludique pour de beaux moments de partage en famille. Un médiateur en libre circulation répondra à toutes vos questions !

Musée des papillons 14 Rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin, France Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France 33323069393 https://www.saint-quentin.fr/108-musee-papillons.htm Ces collections centenaires de la fin du XIXe siècle offrent une perspective sur la diversité des insectes et notamment leurs représentants spectaculaires des zones tropicales. Lépidoptères et Coléoptères dominent (collections mondiales), les autres ordres sont minoritaires.

Journées européennes du patrimoine 2025

ville de St-Quentin