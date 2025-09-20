Visite libre au Musée du Verre Musée du verre Sorèze

Visite libre au Musée du Verre Musée du verre Sorèze samedi 20 septembre 2025.

Visite libre au Musée du Verre 20 et 21 septembre Musée du verre Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

✨Visite libre – Musée du Verre

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, le Musée du Verre vous ouvre ses portes pour une découverte libre de ses collections.

En présence de Marie-Pierre Lemaitre, créateur verrier, venez rencontrer une artiste passionnée et découvrir son univers, entre savoir-faire traditionnel et création contemporaine.

Musée du verre 42 allées de la Libération, 81540 Sorèze Sorèze 81540 Tarn Occitanie 05 63 37 52 66 http://musee-verre.com Situé au sud du Tarn, au pied de la Montagne Noire, le village de Sorèze abrite un musée du verre unique en son genre, installé dans l’ancien hospice de la commune, construit sous Charles X.

Ce musée a été créé en 1996 par Yves Blaquière, homme érudit, passionné d’histoire et de verre. L’association « Les Amis de Sorèze », fondée en 1998, gère le musée en collaboration avec la mairie et organise des expositions et des conférences.

Le musée présente actuellement plus de 1600 pièces de verre, datant de l’Antiquité au milieu du XXe siècle. Deux grandes spécificités caractérisent les collections :

– Les verres à boire du XVIIe au XIXe siècle.

– La verrerie bleu-vert du Languedoc. Entre Revel et Dourgne. Tour de ville de Sorèze.

✨Visite libre – Musée du Verre

© Musée du Verre de Sorèze