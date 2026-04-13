Visite libre au parc Sir Winston Churchill, Sir Winston Churchill park, St Brelade’s Bay, St Brelade

Visite libre au parc Sir Winston Churchill 5 – 7 juin Sir Winston Churchill park, St Brelade’s Bay

Entrée gratuite – parc public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T06:00:00+02:00 – 2026-06-06T00:59:00+02:00

Fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00 – 2026-06-07T23:00:00+02:00

Churchill Park est dans la baie de St Brelade, à l’ouest de l’île. Il présente un buste commémoratif de Sir Winston Churchill près de l’entrée principale, ainsi qu’une cascade.

Churchill Park est ouvert 24 heures sur 24,365 jours par an avec entrée gratuite.

Le parc a :

cafés sur la promenade en bord de mer adjacente

toilettes – y compris les installations pour handicapés et à langer dans le parking de Woodford, baie de St Brelade

une grande zone d’herbe adaptée aux pique-niques – pas de jeux de balle autorisés

un parc formel

Le parc n’est pas adapté aux fauteuils roulants.

Restrictions :

Le parc n’est pas adapté aux fauteuils roulants. Restrictions : les chiens ne sont autorisés que s’ils sont gardés en laisse en tout temps

les vélos peuvent être promenés dans le parc mais pas utilisés

Stationnement :

Parking public disponible dans le parking adjacent de Woodford (type de paiement : cartes payantes ou PayByPhone).

Sir Winston Churchill park, St Brelade’s Bay St Brelade St Brelade JE3 8LB La Vingtaine des Quennevais 0044 1534 743637 https://www.gov.je/Leisure/ParksGardens/pages/churchillpark.aspx Churchill Park est dans la baie de St Brelade, à l’ouest de l’île. Il présente un buste commémoratif de Sir Winston Churchill près de l’entrée principale, ainsi qu’une cascade. Entrée principale : depuis la rue de La Valeuse dans la baie de St Brelade. Entrée alternative : via Park Estate (chemin de descente raide de cette façon). Le parc n’est pas adapté aux fauteuils roulants.

Churchill Park est dans la baie de St Brelade, à l’ouest de l’île. Il présente un buste commémoratif de Sir Winston Churchill près de l’entrée principale, ainsi qu’une cascade.

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