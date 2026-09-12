Visite libre au sein de l’hôtel de ville : le salon d’honneur et la salle des Maires, Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Visite libre au sein de l’hôtel de ville : le salon d’honneur et la salle des Maires Dimanche 20 septembre, 10h00, 13h30 Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

L’ancien couvent des Carmes est remplacé par l’hôtel de ville à partir de 1844, édifié par l’architecte départemenatl Eugène Piot.

Au premier étage, on découvre notamment le salon d’honneur. Les pièces d’apparat sont essentielles dans un hôtel de ville au XIXe siècle, tant la fonction de maire est d’abord prestigieuse. Il est donc essentiel de proposer un décor majestueux qui, souvent, fait référence à l’âge d’or du rayonnement artistique et culturel français : le XVIIIe siècle.

C’est pourquoi ce salon, rénové en 2015, est ici décoré dans le style Louis XV, avec boiseries, bronzes dorés, formes dites chantournées (faites de courbes et de contrecourbes), bras de lumière se reflétant dans d’immenses miroirs qui témoignent des prouesses techniques des ateliers verriers français et notamment de la manufacture de Saint-Gobain.

Située à proximité, la salle des Maires était, jusqu’en 1985, la salle du conseil municipal. Elle porte le nom de salle des Maires car les portraits photographiques de certains Maires de Chalon, depuis la naissance de la photographie, y sont exposés.

Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône 3 place de l’Hôtel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Venez découvrir le salon d’honneur et la salle des maires.

© Ville de Chalon-sur-Saône