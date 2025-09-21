Visite libre « Au son des cloches » Place Saint-Barthélémy Labège

Visite libre « Au son des cloches » Dimanche 21 septembre, 10h00 Place Saint-Barthélémy Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

10h : Conférence sur l’art campanaire en midi toulousain par Léo Jouan, sonneur de cloches.

Gratuit. Sans réservation. RDV à La Passerelle – médiathèque de Labège – Rue de l’Autan.

11h15 : Visite de l’église avec introduction de M. Jouan sur l’histoire des cloches de Labège et écoute de leur son .

15h : Visite accompagnée de l’église de Labège

Gratuit, entrée libre. RDV à l’église.

Place Saint-Barthélémy Place Saint-Barthélémy, 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie

Cette journée met à l’honneur le clocher de la commune et l’art campanaire.

