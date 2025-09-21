Visite libre « Au son des cloches » Place Saint-Barthélémy Labège
Gratuit. Sans réservation.
2025-09-21T10:00 – 2025-09-21T16:00
Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T16:+
- 10h : Conférence sur l’art campanaire en midi toulousain par Léo Jouan, sonneur de cloches.
Gratuit. Sans réservation. RDV à La Passerelle – médiathèque de Labège – Rue de l’Autan.
11h15 : Visite de l’église avec introduction de M. Jouan sur l’histoire des cloches de Labège et écoute de leur son.
15h : Visite accompagnée de l’église de Labège
Gratuit, entrée libre. RDV à l’église.
Place Saint-Barthélémy, 31670 Labège, Haute-Garonne, Occitanie
Cette journée met à l’honneur le clocher de la commune et l’art campanaire.
© Mairie de Labège