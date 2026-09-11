Visite libre aux Récollets, Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets – Errekoletoak, Ciboure

Informations pratiques

Visite libre aux Récollets 19 et 20 septembre Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets – Errekoletoak Pyrénées-Atlantiques

Samedi et dimanche : 10h à 18h / Gratuit sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Films, jeux interactifs, bandes sonores, maquettes et matériaux à manipuler : découvrez plus de 400 ans d’histoire et d’aventure maritime de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure à travers l’exposition permanente.

À l’occasion des 10 ans du label, l’exposition « Déjà 10 ans ! » retrace une décennie d’actions et de projets dédiés à la valorisation et à la transmission du patrimoine local.

Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Les Récollets – Errekoletoak 2 Quai François Turnaco, 64500 Ciboure, France Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0554810740 https://www.ciap-recollets.fr Le puits est un don de Mazarin à la communauté. Seuls trois côtés du cloître subsistent, le quatrième ayant été remplacé par un corps de logis moderne.

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) Les Récollets – Errekoletoak occupe aujourd’hui le site. Il est dédié à la transmission des patrimoines de la baie. Lieu de découverte, d’expérimentation et de partage, il appartient au réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire depuis sa labellisation en 2016 par le ministère de la Culture. Interdit aux chiens, sauf guides d’aveugles

Films, jeux interactifs, bandes sonores, maquettes et matériaux à manipuler permettront aux visiteurs de découvrir les 400 ans d’histoire de ce lieu emblématique, ainsi que l’aventure maritime de et…

©ARC&SITES architectes 2023 – crédit photo : KOMCEBO.