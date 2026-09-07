Visite libre avec animation du pigeonnier trodglodytique, Pigeonnier trodglodytique, Roiffé
dimanche 20 septembre 2026 · Pigeonnier trodglodytique · Roiffé
Informations pratiques
Visite libre avec animation du pigeonnier trodglodytique Dimanche 20 septembre, 09h30 Pigeonnier trodglodytique Vienne
Participation libre. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Découvrez, en visite libre ou accompagnée selon vos envies, un pigeonnier troglodytique et ses caves vivantes.
Des dégustations de vins, de cafés et de produits locaux seront proposées sur place. Des véhicules de collection seront également présentés.
Parking disponible.
Pigeonnier trodglodytique 3 lieu dit foncluse 86120 Roiffé Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0679693915 Découvrez un pigeonnier atypique, semi-enterré, dont la remarquable voûte en pierre est reliée à un réseau de caves troglodytiques datant du XIVᵉ siècle. Ce patrimoine insolite témoigne de l’histoire et des savoir-faire locaux. Parking disponible sur place
Visite accompagnée ou libre selon l’envie du pigeonnier troglodytique avec ses caves vivantes. Des activités de dégustation (vin, café, nourriture locaux) seront proprosés sur place. Des véhicules de…
©Myriam Birault
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