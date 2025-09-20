Visite libre avec des points paroles par les étudiants de L’Ecole du Louvre Musée Bourdelle Paris

Visite libre avec des points paroles par les étudiants de L’Ecole du Louvre Musée Bourdelle Paris samedi 20 septembre 2025.

Visite libre avec des points paroles par les étudiants de L’Ecole du Louvre 20 et 21 septembre Musée Bourdelle Paris

Accès libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Grâce à un partenariat avec l’École du Louvre, des élèves médiateurs et médiatrices proposent au public des points paroles à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Les visiteurs découvrent ainsi l’histoire du musée Bourdelle d’hier à aujourd’hui : l’effervescence créatrice de cette ancienne cité d’artistes dans laquelle Antoine Bourdelle vit et crée pendant plus de 40 ans, les caractéristiques de l’atelier de sculpture et de l’atelier de peinture, la création du hall des plâtres dans les années 60 et les jardins peuplés de sculptures.

Musée Bourdelle 18 Rue Antoine Bourdelle, 75015 Paris, France Paris 75015 Quartier Necker Paris Île-de-France 33149547373 https://www.bourdelle.paris.fr Le charme des ateliers, la poésie des jardins.

Le musée se situe dans l’une des dernières cités d’artistes de Montparnasse, occupée par le sculpteur pendant plus de 40 ans, de 1885 à sa mort en 1929. S’y articulent autour de l’atelier de peinture, et de l’atelier de sculpture de l’artiste entièrement préservé, des jardins de sculptures et le majestueux hall des plâtres récemment rénové, dans l’aile contemporaine, construite par Christian de Portzamparc. Le musée a rouvert en mars 2023 après deux ans de travaux de rénovation opérés dans le respect du patrimoine architectural ayant permis de restaurer l’atelier du sculpteur, de repenser complètement le parcours des collections, la salle des techniques de la sculpture, et d’ouvrir un nouveau café-restaurant. Métro Lignes 4, 6, 12, 13 : Montparnasse – Bienvenüe. Ligne 12 : Falguière. Bus : n°28, 39, 58, 82, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96. Musée ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. Fermé les lundis et certains jours fériés. Accès aux collections permanentes gratuit sans réservation. Expositions temporaires payantes. Dernière entrée dans les collections permanentes : 17h40 / dans les expositions temporaires : 17h15.

Visite libre

© Raphaël Fournier – musée Bourdelle / Paris Musées