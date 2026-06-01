Visite libre avec documentation, Domaine de l’Abrègement, Bioussac
Visite libre avec documentation, Domaine de l’Abrègement, Bioussac samedi 19 septembre 2026.
Visite libre avec documentation 19 et 20 septembre Domaine de l’Abrègement Charente
Tarif adulte : 4€. Tarif enfant (de 12 à 18 ans) : 2€. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Visite libre du parc et du jardin du domaine de l’Abrègement.
Parcourez ce lieu en toute liberté, à la découverte de ses sculptures et de son atmosphère bucolique. Un dépliant descriptif vous accompagne tout au long du parcours pour mieux comprendre les œuvres exposées.
Offrez-vous une balade artistique et contemplative, à votre rythme, pour un moment de calme et de curiosité à vivre en plein air.
Domaine de l’Abrègement L’Abrègement, 16700 Bioussac, France Bioussac 16700 Moutardon Charente Nouvelle-Aquitaine 0545318473 http://www.chateau-fort-manoir-chateau.eu/chateaux-charente-chateau-a-bioussac-chateau-de-l-abregement.html Ancien fief médiéval, le château, transformé au XVIIIe siècle, connaît une profonde restructuration vers le milieu du XIXe siècle.
Le logis est, alors, agrémenté d’une galerie en rez-de-chaussée et dune chapelle néo-gothique.
Le château présente des éléments de décor de qualité : cheminées, parquets, boiseries, etc. De même, la chapelle renferme des vitraux, des peintures murales ainsi que des éléments de mobilier de grand intérêt. Parking sur place.
Visite libre du parc et du jardin du domaine de l’Abrègement.
©L’Abrègement