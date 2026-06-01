Visite libre avec documentation, Domaine de l’Abrègement, Bioussac

Visite libre avec documentation 19 et 20 septembre Domaine de l’Abrègement Charente

Tarif adulte : 4€. Tarif enfant (de 12 à 18 ans) : 2€. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre du parc et du jardin du domaine de l’Abrègement.

Parcourez ce lieu en toute liberté, à la découverte de ses sculptures et de son atmosphère bucolique. Un dépliant descriptif vous accompagne tout au long du parcours pour mieux comprendre les œuvres exposées.

Offrez-vous une balade artistique et contemplative, à votre rythme, pour un moment de calme et de curiosité à vivre en plein air.

Domaine de l’Abrègement L’Abrègement, 16700 Bioussac, France Bioussac 16700 Moutardon Charente Nouvelle-Aquitaine 0545318473 http://www.chateau-fort-manoir-chateau.eu/chateaux-charente-chateau-a-bioussac-chateau-de-l-abregement.html Ancien fief médiéval, le château, transformé au XVIIIe siècle, connaît une profonde restructuration vers le milieu du XIXe siècle.

Le logis est, alors, agrémenté d’une galerie en rez-de-chaussée et dune chapelle néo-gothique.

Le château présente des éléments de décor de qualité : cheminées, parquets, boiseries, etc. De même, la chapelle renferme des vitraux, des peintures murales ainsi que des éléments de mobilier de grand intérêt. Parking sur place.

Visite libre du parc et du jardin du domaine de l’Abrègement.

©L’Abrègement