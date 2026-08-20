Visite libre avec quiz, Espace culturel Le Cube, Longeville-lès-Saint-Avold

Informations pratiques

Visite libre avec quiz 2 et 3 octobre Espace culturel Le Cube Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Venez (re)découvrir la bibliothèque, y déambuler à la recherche d’informations pour compléter le quiz papier qui vous sera fourni. Vous connaîtrez ainsi tous nos secrets, ou presque ! Petite récompense à la clé et cotisation offerte à tout nouvel adhérent.

Espace culturel Le Cube 5 rue des glandières Longeville-lès-Saint-Avold 57740 Moselle Grand Est 0387926454 https://www.mairie-longeville-les-st-avold.fr/fr/services/vie-sociale?indexes%5B0%5D=4 https://www.bibliotheque-longevillelesstavold.fr/ Bibliothèque municipale créée en décembre 2014.

Large choix de documents (romans, albums, documentaires, BD, presse…).

Animations thématiques chaque mois (expositions, séances de bébés lecteurs, ateliers créatifs, club lecture, jeux de société…). Places de stationnement à proximité

Biblis en folie 2026

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