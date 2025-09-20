Visite libre Basilique Notre-Dame-des-Enfants Châteauneuf-sur-Cher

Visite libre Basilique Notre-Dame-des-Enfants Châteauneuf-sur-Cher samedi 20 septembre 2025.

Visite libre 20 et 21 septembre Basilique Notre-Dame-des-Enfants Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T08:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Basilique sera ouverte samedi toute la journée et dimanche à partir de 13h00. La crypte sera ouverte dimanche à partir de 9h et une exposition de peinture sera visible jusqu’à 16h. La crypte n’est pas accessible aux personnes en fauteuils roulants.

Basilique Notre-Dame-des-Enfants Rue du Château, 18190 Châteauneuf-sur-Cher, France Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33670783228 https://nd-enfants.org Cette basilique a été commencée en 1869, terminée pour le gros-œuvre en 1879, et en 1886 pour l’aménagement intérieur, à l’initiative de l’abbé Jacques Ducros. Elle constitue un spécimen caractéristique du style néo-gothique ; elle a été édifiée sur les plans d’E. Marganne, architecte de la ville de Vendôme et du département du Loir-et-Cher, pour les fondations, et d’Auclair, architecte à Bourges, pour l’élévation. Le frère Hariolf, directeur de l’École des Frères de Châteauneuf, dirigea le chantier.

La Basilique sera ouverte samedi toute la journée et dimanche à partir de 13h00. La crypte sera ouverte dimanche à partir de 9h et une exposition de peinture sera visible jusqu’à 16h. La crypte n’est…