Visite libre Beffroi Dreux

Visite libre Beffroi Dreux samedi 20 septembre 2025.

Visite libre 20 et 21 septembre Beffroi Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Classé Monument Historique dès la première liste de 1840.

Le terme « beffroi » désigne la structure en bois soutenant la cloche contenue dans la tour de la maison de ville qui, par métonymie, prend ensuite ce même nom. Cette cloche est gage de l’indépendance communale.

Au XIVe siècle, des horloges sont installées sur les maisons de ville afin de permettre aux habitants de voir l’heure et de l’entendre sonner. L’emplacement du beffroi s’explique donc par la volonté qu’il soit vu de tous, situé à un endroit animé. C’est pourquoi il domine la rue principale.

Cet édifice construit entre 1516 et 1537 fut à l’époque de la Renaissance l’Hôtel de Ville de la cité durocasse. De surprenants graffitis sont visibles sur les murs intérieurs de l’escalier du beffroi. Le plus ancien daterait de 1532, date de la construction de la charpente. Au dernier étage, on peut encore voir le mouvement de l’horloge et la grosse cloche.

Au fil du temps, le beffroi, qui avait subi des dégradations, a bénéficié d’une large opération de restauration. Les fondations ont été confortées, de même que la voûte pendante de la salle du rez-de-chaussée, entièrement renforcée. La restauration intérieure de l’édifice a ensuite pu être envisagée, les décors étant très dégradés.

C'est la cloche communale, qui par métonymie, donne son nom à la tour qui l'abrite. Un beffroi, probablement en bois ou de structure modeste, sert de maison de ville à Dreux dès le XIIe siècle. Au début du XVIe siècle, un nouveau beffroi est construit au même emplacement que le précédent. Seul monument de ce type en Eure-et-Loir, il fut érigé de 1512 à 1537. Cet ancien Hôtel de Ville, symbole des libertés communales dès le règne de Louis VI le Gros ouvrira ses portes exceptionnellement.

Le Beffroi, ancien hôtel de ville, fut pendant prés de quatre siècles le siège de l’administration municipale. Commencé en 1512, il ne fut terminé que 25 ans plus tard. Sa décoration, d’abord gothique au rez-de-chaussée, évolue pour faire place au style renaissance au second étage. À l’intérieur, on trouve des voûtes remarquables; des cheminées monumentales ornent les salles des étages. Les combles abritent sous leur immense charpente la grosse cloche de la ville. À la fin du XIXe siècle, faute de place, les services de la mairie se déplacent dans l’ancienne Caisse d’Épargne. Zone piétonne en centre ville.

ville de Dreux