Visite libre Boule de Fort « Cercle St Marcel » Boule de Fort « Cercle Saint Marcel » Tiercé

Visite libre Boule de Fort « Cercle St Marcel » Boule de Fort « Cercle Saint Marcel » Tiercé samedi 20 septembre 2025.

Visite libre Boule de Fort « Cercle St Marcel » 20 et 21 septembre Boule de Fort « Cercle Saint Marcel » Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir la boule de fort, le jeu traditionnel de la région. Le cercle Saint Marcel vous ouvre ses portes !

Boule de Fort « Cercle Saint Marcel » 14 rue du Bourg Joly Tiercé Tiercé 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Venez découvrir la boule de fort, le jeu traditionnel de la région. Le cercle Saint Marcel vous ouvre ses portes !

Laura Bellanger