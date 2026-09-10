Visite libre Boule de Fort « Union de la Gare », Boule de fort l’Union de la Gare Tiercé, Rives-du-Loir-en-Anjou
dimanche 20 septembre 2026 · Boule de fort l'Union de la Gare Tiercé · Rives-du-Loir-en-Anjou
Informations pratiques
Visite libre Boule de Fort « Union de la Gare » Dimanche 20 septembre, 10h00 Boule de fort l’Union de la Gare Tiercé Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez découvrir la boule de fort, le jeu traditionnel de la région. L’union de la Gare vous ouvre ses portes !
Boule de fort l’Union de la Gare Tiercé 58 rue de l’Anjou Tiercé 49 Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Soucelles Maine-et-Loire Pays de la Loire
Venez découvrir la boule de fort, le jeu traditionnel de la région. L’union de la Gare vous ouvre ses portes !
Laura Bellanger
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