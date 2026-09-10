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Visite libre Boule de Fort « Union de la Gare », Boule de fort l’Union de la Gare Tiercé, Rives-du-Loir-en-Anjou

dimanche 20 septembre 2026 · Boule de fort l'Union de la Gare Tiercé · Rives-du-Loir-en-Anjou

Visite libre Boule de Fort « Union de la Gare », Boule de fort l’Union de la Gare Tiercé, Rives-du-Loir-en-Anjou

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Boule de fort l'Union de la Gare Tiercé
Adresse
58 rue de l'Anjou Tiercé 49
Ville
49140 Rives-du-Loir-en-Anjou
Département
Maine-et-Loire

Visite libre Boule de Fort « Union de la Gare » Dimanche 20 septembre, 10h00 Boule de fort l’Union de la Gare Tiercé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir la boule de fort, le jeu traditionnel de la région. L’union de la Gare vous ouvre ses portes !

Boule de fort l’Union de la Gare Tiercé 58 rue de l’Anjou Tiercé 49 Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Soucelles Maine-et-Loire Pays de la Loire
Venez découvrir la boule de fort, le jeu traditionnel de la région. L’union de la Gare vous ouvre ses portes !

Laura Bellanger

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