Visite libre Breuil-Magné

Début : Vendredi 2025-03-01 13:30:00

fin : 2025-06-30 17:30:00

2025-03-01 2025-07-01 2025-09-01

Les visiteurs pourront parcourir les 2 km de sentier et s’immiscer au cœur de la vie sauvage à partir des 4 observatoires judicieusement placés.

La Cabane de Moins Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 48 60 contact@cabanedemoins.fr

English :

Visitors can hike the 2 km trail and immerse themselves in the heart of the wildlife from the 4 carefully placed observatories.

German :

Die Besucher können den 2 km langen Pfad entlang wandern und von den vier gut platzierten Observatorien aus in die Wildnis eintauchen.

Italiano :

I visitatori possono percorrere il sentiero di 2 km e immergersi nel cuore della fauna selvatica dai 4 osservatori accuratamente posizionati.

Espanol :

Los visitantes pueden recorrer el sendero de 2 km y sumergirse en el corazón de la vida salvaje desde los 4 observatorios cuidadosamente situados.

