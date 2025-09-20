Visite libre Caves Plouzeau Chinon

Visite libre Caves Plouzeau Chinon samedi 20 septembre 2025.

Visite libre 20 et 21 septembre Caves Plouzeau Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Caves situées sous la forteresse de Chinon dans d’anciennes carrières qui ont permis l’édification de celle-ci.

Caves Plouzeau 94 Rue Haute Saint-Maurice, 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 93 32 11 http://plouzeau.com/le-domaine/ Le domaine M Plouzeau produit des vins biologiques AOC Chinon. Découvrez les caves situées au cœur de la ville pour une visite et une dégustation.

Cave Plouzeau