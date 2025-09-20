Visite libre Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire Blois

Visite libre Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire Blois samedi 20 septembre 2025.

Visite libre 20 et 21 septembre Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Vous pourrez découvrir librement les collections permanentes ainsi que les expositions temporaires « Tolérance » et « Portraits de France ».

Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire 6 place Victor-Hugo 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Le Centre de la Résistance, de la déportation et de la mémoire retrace l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et vous donne rendez-vous pour une dernière bataille, celle contre l’oubli. À travers diverses archives et objets d’époque, parfois légués par des personnes déportées et résistantes (armes, uniformes, photographies, etc.), le musée continue d’évoquer l’engagement, le courage et l’espoir des habitantes et habitants du Loir-et-Cher.

© Ville de Blois, Thierry Bourgoin