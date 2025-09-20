Visite libre Centre d’interprétation Gauguin – l’atelier du Pouldu Clohars-Carnoët

Le centre d’interprétation “Gauguin, l’atelier du Pouldu” vous invite à entreprendre un voyage artistique à la fin du 19ème siècle dans le regard des peintres. Grâce à la scénographie, riche de décors, de reproductions d’œuvres, de films et de photos d’époque plongez au cœur d’une épopée humaine et artistique hors du commun.

Accompagné d’un audio-guide en cinq langues : français, anglais, allemand, néerlandais et langue française des signes, arpentez le Pouldu de la fin du XIXe siècle et partez à la rencontre des peintres et de l’aubergiste Marie Henry.

La Maison-Musée du Pouldu est une reconstitution historique et documentée de la « Buvette de la Plage », à la fois symbole de la présence de Paul Gauguin dans le Finistère et témoin d'un nouveau courant artistique : le synthétisme. Cet arrêt sur image de l'auberge de Marie Henry en 1890 est un témoignage de la vie au Pouldu à la fin du XIXème siècle. La reconstitution permet de comprendre ce qu'est une auberge à cette époque et d'évoquer le destin particulier d'une femme. L'aménagement et le décor des pièces contribuent à recréer dans l'imaginaire des visiteurs l'atmosphère qui régnait dans ce lieu de mémoire.

De Pont-Aven… Dans les années 1880 de nombreux peintres attirés par l’authenticité des paysages bretons et une vie bon marché quittent Paris pour Pont Aven. Paul Gauguin s’y rend pour la première fois en 1886, il y retourne en 1888, et durant l’été 1889…

À la « Buvette de la Plage »… Lassé par la foule de Pont-Aven, Paul Gauguin, accompagné de Paul Sérusier et Meijer de Haan, s’installe en octobre 1889 au Pouldu dans la modeste auberge que tient Marie Henry. Charles Filiger les y rejoint. La localité est alors un hameau isolé qui présente une grande diversité de paysages. Trois plages magnifiques contribuent à l’attrait du lieu. Ces peintres, à l’origine du synthétisme, s’approprient totalement leur lieu de villégiature qui devient très vite un théâtre d’émulation artistique. Au cours de l’hiver les murs, le plafond et même les fenêtres de la salle à manger se couvrent de peintures. Ils accrochent des tableaux, des dessins et des estampes sur tous les emplacements disponibles.

« Les arts du maître et de ses disciples firent rapidement d’une vulgaire auberge un temple d’Apollon » Armand Seguin

Et aujourd’hui ? La « Buvette de la Plage », complètement remaniée dans les années 1930, est devenu le « Café de la Plage ».

En 1989, la reconstitution de l’auberge de Marie Henry a été réalisée dans une ancienne maison, construite sur le même plan, située à quelques mètres de celle d’origine. Les visiteurs y découvrent des pièces aménagées avec du mobilier d’époque. Le rez-de-chaussée comprend la cuisine, la buvette et la salle à manger dans laquelle des artistes peintres ont reproduit à l’identique les œuvres murales. L’étage abrite la grande chambre de Marie Henry et Meijer de Haan, la salle de bain, la chambre de Paul Sérusier côté rue et celle de Paul Gauguin côté cour.

