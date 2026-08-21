Visite libre, Chapelle de La Magdeleine – Le Gâvre, Le Gâvre
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de La Magdeleine - Le Gâvre · Le Gâvre
Informations pratiques
Visite libre 19 et 20 septembre Chapelle de La Magdeleine – Le Gâvre Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Visite libre de la chapelle de la Magdeleine, édifice du XIIe siècle, abritant une vierge du XVe siècle. Les vitraux sont de facture contemporaine et rappellent la forêt toute proche.
Cette année, une exposition d’une élève des beaux-arts de Nantes sur les habitants du village sera visible pendant la visite.
Chapelle de La Magdeleine – Le Gâvre Le Gâvre Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire Chapelle de la Magdeleine, XIIème siècle, vierge du XVème siècle parking à côté
Visite libre de la chapelle de la Magdeleine, édifice du XIIe siècle, abritant une vierge du XVe siècle. Les vitraux sont de facture contemporaine et rappellent la forêt toute proche.
©ingrid.penhouet
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