Visite libre Chapelle Notre-Dame-de-Moyenpont, Marquaix-Hamelet Marquaix
Visite libre Samedi 20 septembre, 15h00 Chapelle Notre-Dame-de-Moyenpont, Marquaix-Hamelet Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T17:+
Présence de Monsieur Rohart,membre de l’association ADAM pour la sauvegarde de la chapelle
Chapelle Notre-Dame-de-Moyenpont, Marquaix-Hamelet Marquaix-Hamelet Marquaix 80240 Somme Hauts-de-France
