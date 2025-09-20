Visite libre Chapelle Notre-Dame-de-Moyenpont, Marquaix-Hamelet Marquaix

Visite, informations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T17:+

Fin : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T17:+

Présence de Monsieur Rohart,membre de l’association ADAM pour la sauvegarde de la chapelle

Chapelle Notre-Dame-de-Moyenpont, Marquaix-Hamelet Marquaix-Hamelet Marquaix 80240 Somme Hauts-de-France

Sophie Follaco